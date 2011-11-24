〔中国货币市场〕回购利率多走低,财政存款陆续投放利好资金面

路透上海11月24日电---中国银行间市场周四早盘主要回购利率走低,其中七天期品种跌幅逾20个基点(bp).因财政存款陆续投放利好资金面,市场流动性紧张局面有所缓解.

交易员并称,农信社存款准备金率恢复正常的消息,对市场影响仍以心理层面居多.而年底前财政存款的投放进度,应该才是左右近期资金面松紧的主要因素.

北京一银行交易员称,"听说有大行的分行开始上存(资金)了,应该是财政存款的原因."

华南一银行交易员也表示,有迹象显示,11月财政存款投放已陆续开始,市场预计规模或高达2,000亿元人民币,12月则有望接近万亿.不过因具体投放进度和总量还不确定,回购利率是否会就此确认跌势尚有待观察.

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

中国经济网从央行杭州中心支行获悉,今年11月25日,全国20多家农村合作银行(其中浙江省6家)执行有区别的存款准备金率(现为16.5%)到期後,央行将对其恢复执行正常的存款准备金率水平(16%).[ID:nCN1239870]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:24 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.9557 3.9769 -2.12

七天CN7DRP=CFXS 4.1336 4.3513 -21.77

14天CN14DRP=CFXS 4.7031 4.8960 -19.29

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.9535 3.9602 -0.67

七天CHICNY7D=CFXS 4.1222 4.3626 -24.04

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