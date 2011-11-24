修正:《Russell专栏》11月汇丰中国PMI初值大降,加剧大宗商品面临的风险

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(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 兰秀娟/戴素萍

路透新加坡11月23日电---乍看之下,11月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值大幅下落,看来有些骇人,大宗商品需求持续增长的最後来源似乎不保.

但在贸然断定中国经济正走向欧美那样的低迷窘境前,最好还是从大角度来审视一下是项PMI初值.

11月汇丰中国制造业PMI初值跌至48,为2009年3月以来的最低位,并远低于荣枯分水岭线50.该指数为最早反映中国经济状况的月度数据之一.

PMI指数最近几个月一直在50附近来回波动,因中国为打压通胀数次收紧货币政策,导致经济失去一些动能.

上面这句话的关键词是"一些",因为很重要的一点是,根据汇丰的说法,即使是降至48的水准,这个PMI数据代表未来几个月工业生产增速会有11-12%.

事实上,汇丰经济学家在公布数据时谈到,"仍然没有必要恐慌,"因中国经济仍可望软着陆,而且中国政府目前有采行刺激举措的空间.

从欧洲传出的糟糕消息似乎不绝于耳,美国赤字问题再次粉墨登场,市场神经已然紧绷,要市场不要恐慌,或许是白费口舌.

11月PMI初值只是众多焦虑因素的另一个坏消息,鲜有人会费心研究细节.

浏览汇丰中国PMI初值和工业产出图表,请点选:(link.reuters.com/wum74s).

浏览中国大宗商品贸易图表,请点选:(link.reuters.com/zyn25s).

PMI数据的重点在于,疲软现象集中于内需领域,出口实际上仍保持增长态势,尽管面临全球经济趋疲的阻力.

内需领域是中国当局最容易刺激的部分,而且中国政府已开始进行其所谓的"政策微调".

尽管政府并不想要再度点燃通胀,但中小型企业似乎将取得较为宽松的信贷,未来几个月也可能会有更多的基础建设支出.

这对中国的商品需求而言代表了什麽?

显然并非所有的商品都同样受到冲击.举例而言,未来几个月原油需求看来会升高,因炼厂扩大产出以因应柴油需求增加及重建库存.

油价若下跌也可能导致中国进口增加,过去的经验显示,当中国认定价格偏低时,会因策略性及商用目的而扩大买进.

如果中国国内经济放缓情况较预期为糟,可以料想铁矿石和铜所受到的冲击最大,因其主要用在制造和建筑方面.

受到PMI数据拖累,伦敦期铜在亚洲市场回吐盘初升幅,在新加坡时间下午3:30时下跌0.25%至每吨7,315美元.

铁矿石则下跌0.5%,因在本月大涨24%後中国买方缩手.

铁矿石和铜未来几个月的前景可能不容乐观,尤其是即将公布的数据若是加深中国经济失去动力的看法.

然如果中国采取行动刺激其经济,那它们将是率先受惠者,而中国祭出刺激政策的可能性也与日俱增.

现在我们似乎进入了等待刺激的阶段.

我们知道欧洲基本上已经饱和了,商品需求很可能会下滑;美国对原物料的需求则看来会持平至极小幅成长.

因此所有剩下的希望都放在中国,而为了达成强劲成长,如今政府有可能将必须推出刺激举措了.

中国出手相救的希望可望拉长商品价格获得支撑的时间,但如果这类刺激举措迟未现身,那麽价格进一步回落的风险就只会升高.(完)