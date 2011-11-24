《外汇动态》美元/披索走高,但因获利卖压脱离盘中高位

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
0305GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP跳空上扬,但银行间投机客锁定获利迫使其回吐涨幅.中长线投资大户和企业也在出脱美元/披索.
美元/披索今日在本地市场开高0.3%报43.60披索,此後最高升至43.69,但目前在盘中低点43.56交投.
"在美元突破43.70之前,我更愿意逢高抛售."一名欧资银行驻马尼拉的交易员表示.不过市场人士目前不愿承担风险,而且从技术面而言,美元/披索可能会升向43.80和44.00.
美元/披索10月跌势的76.4%费波纳奇回档位在43.82.(完)
--编译 徐文焰;审校 龚芳
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路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。