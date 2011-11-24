《外汇动态》美元/披索走高,但因获利卖压脱离盘中高位

0305GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP跳空上扬,但银行间投机客锁定获利迫使其回吐涨幅.中长线投资大户和企业也在出脱美元/披索.

美元/披索今日在本地市场开高0.3%报43.60披索,此後最高升至43.69,但目前在盘中低点43.56交投.

"在美元突破43.70之前,我更愿意逢高抛售."一名欧资银行驻马尼拉的交易员表示.不过市场人士目前不愿承担风险,而且从技术面而言,美元/披索可能会升向43.80和44.00.

美元/披索10月跌势的76.4%费波纳奇回档位在43.82.(完)

--编译 徐文焰;审校 龚芳

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