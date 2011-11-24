〔中国债市动态〕现券收益率稳中趋跌,资金面虽有缓解但卖盘惜售

路透上海11月24日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率稳中趋跌,资金面略缓,有关农村信用社恢复执行正常存款准备金率的消息,推升投资者对政策面松动的期待,卖盘更为惜售,成交疲弱,考虑目前收益率已近技术低位,进一步下跌空间料受限.

北京一银行交易员指出,目前市场基本是"一步到位"走势,"这说明机构的反应都很迅速,基本上一个消息出来,两个小时内市场就能调整到位了,昨天农信社的消息,当天就调整到位了,"他称,"(农信社)释放的资金量倒不大,但央行态度更加明朗了."

华南一券商分析师则提到,目前现券收益率接近技术低位,需要实质性利好政策刺激才可以突破,比如降息、降准备金率等.他并预计称"年内有推出实质利好政策的可能."

中国银行间市场周四早盘主要回购利率走低,其中七天期品种跌幅逾20个基点(bp).因财政存款陆续投放利好资金面,市场流动性紧张局面有所缓解.[ID:nCN1240400]

中国经济网从央行杭州中心支行获悉,今年11月25日,全国20多家农村合作银行(其中浙江省6家)执行有区别的存款准备金率(现为16.5%)到期後,央行将对其恢复执行正常的存款准备金率水平(16%).该网并引述中国央行称,这一举措不能理解为下调其存款准备金率.[ID:nCN1239870](完)