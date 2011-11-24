〔中国新债〕美的集团下周四将发行15亿元短期融资券,期限一年

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透北京11月24日电---中国美的集团有限公司周四公告称,将于下周四(12月1日)在银行间
债市簿记建档发行15亿元人民币短期融资券,期限一年.
该集团旗下有上市公司美的电器000527.SZ.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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美的集团 25 15 12 12/1簿记建档 农业银行 AA+ 12/5 12/6
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--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。