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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 11:41 BJT

〔中国新债〕美的集团下周四将发行15亿元短期融资券,期限一年

路透北京11月24日电---中国美的集团有限公司周四公告称,将于下周四(12月1日)在银行间

债市簿记建档发行15亿元人民币短期融资券,期限一年.

该集团旗下有上市公司美的电器000527.SZ.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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美的集团 25 15 12 12/1簿记建档 农业银行 AA+ 12/5 12/6

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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