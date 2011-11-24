〔券商观点〕明年A股将逐步向上,全年区间2,300-3,000点--国泰君安

在国泰君安周四举行的年度策略上发布的上述报告指出,明年初比较看好房地产、化工和券商业.另外,亦可关注民生转型下的投资机会,看好传媒、医药和新兴产业的持续性配置.

明年初中国经济将出现较低的通胀及较低的需求增长,房地产业作为抑制通胀的目标性行业,通胀回落後应会领先反弹;而化工领域亦被看好,因上游成本回落後中游受益;券商则是因股市面临转折时期具备良好的弹性.

报告指出,未来流动性的改善不仅体现在紧缩政策的逐步微调,而且实体经济领域内的资金价格也会自发回落,盈利的周期性调整趋势有望在明年初形成本轮底部,而房地产调整尚处可控及工业品价格回落将使得企业盈利在明年二季度後趋于稳定.

报告认为,虽然明年一季度是A股的低点,但是从通胀、流动性、盈利三者来看,现在大盘即处于底部区域,明年初的低点更多将只是一个盈利分化後的成长性再识别,小牛市格局有望在此後形成真正趋势.

国泰君安研究所宏观分析师姜超并预期,未来货币政策的放松已成必然,首先体现在货币宽松,近期一年期央票招标利率下行已释出政策转向信息,并意味着明年一季後不排除降息可能.

他还表示,在确定货币宽松後,下一步需要确定的信贷宽松.若未来两个月的新增信贷达到6,000亿元以上,或意味着信贷宽松已经开始.而信贷是决定需求的最关键因素,那麽经济同比增速有望在明年上半年见底回升.

在9月中国新增人民币贷款创下4,700亿元的近阶段新低後,10月新增信贷回升至5,868亿元.

沪综指.SSEC周四早盘收报2,401.852点,涨6.787点,或0.28%.(完)