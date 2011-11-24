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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 12:13 BJT

〔中国新债〕郑州宇通集团下周四将发行6亿元中期票据,期限三年

路透北京11月24日电---中国郑州宇通集团有限公司周四公告称,将于下周四(12月1日)在

银行间债市簿记建档发行6亿元人民币中期票据,期限三年.

郑州宇通集团为上市公司宇通客车(600066.SS)的母公司.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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郑州宇通集团 10 6 3 12/1簿记建档 建设银行 AA 12/2 12/5

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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