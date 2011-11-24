〔中国金融〕银行存款准备金率可能在明年首季下调--工行高管

路透北京11月24日电---中国一位银行业高管人士周四称,央行可能在明年首季调降所有银行的存款准备金率.此前有传闻称,全球经济快速降温可能导致北京当局放松货币政策.

中国央行自7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.

中国工商银行投资银行部副总经理黄纪法透露,银行存款准备金率有可能在明年首季调降,宏观政策基调将在中央经济工作会议期间作出调整.

今年的中央经济工作会议料将于未来几周举行.这是中国最高决策层在每年年底举行的最高规格经济会议,将敲定第二年经济政策规划和目标蓝图.

黄纪法在北京参加一场债务问题会议的间隙向记者表示,如果政策仍像此前那麽偏紧,包括房地产行业在内都将出现一些问题.

目前中国大银行的存款准备金率达到21.5%的纪录高位,银行高管抱怨称,过于严厉的存准率限制了银行放贷能力,从而损及利润.(完)