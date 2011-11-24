〔中国金融〕银行存款准备金率可能在明年首季下调--工行高管

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透北京11月24日电---中国一位银行业高管人士周四称,央行可能在明年首季调降所有银行的存款准备金率.此前有传闻称,全球经济快速降温可能导致北京当局放松货币政策.
中国央行自7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.
中国工商银行投资银行部副总经理黄纪法透露,银行存款准备金率有可能在明年首季调降,宏观政策基调将在中央经济工作会议期间作出调整.
今年的中央经济工作会议料将于未来几周举行.这是中国最高决策层在每年年底举行的最高规格经济会议,将敲定第二年经济政策规划和目标蓝图.
黄纪法在北京参加一场债务问题会议的间隙向记者表示,如果政策仍像此前那麽偏紧,包括房地产行业在内都将出现一些问题.
目前中国大银行的存款准备金率达到21.5%的纪录高位,银行高管抱怨称,过于严厉的存准率限制了银行放贷能力,从而损及利润.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。