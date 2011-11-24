《国际主要央行公开市场操作一览》--11月24日

路透上海11月24日电---上周四以来美联储在公开市场操作中买入长期债券、卖出短期债券,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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11/22 买入公债 25.41 02/15/2036 - 11/15/2041

买入公债 49.62 11/30/2017 - 11/15/2019

11/21 卖出公债 -86.30 03/15/2014 - 11/15/2014

卖出公债 -85.31 02/29/2012 - 07/31/2012

11/18 买入公债 25.41 02/15/2036 - 11/15/2041

11/17 买入公债 46.75 02/15/2020 - 11/15/2021

《本周主要新闻》

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示,美联储有工具对抗"高得令人困扰的"失业率,但应提供明确指引,厘清何种经济情势将促使其动用那些工具.[ID:nCT0483947]

--圣路易斯联储研究主管Christopher Waller表示,美国经济复苏在数年内将面临漫长而艰辛的路途,而美联储对于加速经济复苏能够施展的并不多.[ID:nCT0421468]

--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示,欧洲金融危机威胁美国经济成长,因为欧洲是美国最大的贸易夥伴.[ID:nCN1230768]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/23 六天期反向交易 5.52(亿美元) 1.09(固定利率)

11/22 七天期反向交易 2,471.75 1.25%(固定利率)

七天期定期存款 -1,945.00 0.60%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉要求欧元区各国政府迅速采取行动,增强救援基金救助能力,对于他们在应对不断升级的债务危机方面缺乏进展表示愤怒.[ID:nCN1230598]

--ECB管理委员会委员诺沃特尼表示,欧洲央行决策者必须讨论央行下一步措施,但不会仅仅打开开关开始印钞.其还表示,无论是降息还是加息都有可能.[ID:nCN1167032]

--即将卸任的ECB执委会成员史塔克表示,欧元区主权债务危机已从二线国家蔓延至核心国家,但欧元区经济疲弱态势可能只是短暂的.[ID:nCT0422828]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户馀额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户馀额(10亿日圆)

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*周二 32,290

上周三 35,870

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当期变化 -3,580

注:因周三日本休假,央行未进行公开市场操作.

金融机构在日本央行的活期账户馀额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户馀额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行公布的10月27日会议记录显示,部分央行审议委员认为,买入短期公债是稳定汇率的有效工具.[ID:nCN1230882]

--日本央行表示,日本的出口和产出成长可能暂时持平,之後再恢复温和上升.[ID:nCN1225718]

--日本央行副总裁山口广秀表示,日本经济将面临全球经济放缓和日圆升值的冲击,但可能恢复温和复苏.[ID:nCN1235852]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持0.87%,91天期存单利率为0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行1,097亿台币存单,相较存单到期金额1,306亿,存单发行馀额减少209亿.[ID:nCT0484107]

--台湾央行周二表示,当日共发行672.5亿台币存单,相较存单到期金额117.5亿,存单发行馀额增加555亿.[ID:nCT0422896]

--台湾央行周一表示,当日共发行1,674.5亿台币存单,相较存单到期金额1,743.5亿,存单发行馀额减少69亿.[ID:nCT0422478](完)