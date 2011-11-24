更正:中国及美国的森林砍伐率为全球最低

(更正:因译文有误,内文最後一段应为"森林砍伐率最低",非森林覆盖率最高")

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡11月24日电---风险分析和规划公司Maplecroft周四公布的全球排名显示，尼日利亚、印尼和朝鲜的森林砍伐率居世界之首，中国和美国最低，而中美也是全球最大的温室气体排放国。

Maplecroft称，食品和生物能源需求上升、人口增加、贫困和腐败问题促使很多发展中国家砍伐森林。

Maplecroft使用联合国粮农组织（FAO）公布的最新数据，计算2005-2010年180个国家的森林覆盖率变化情况。居于榜首的国家的风险极高。

“森林砍伐可能影响二氧化碳减排，因森林能够吸收二氧化碳，在减缓全球气候变化中发挥着重要作用。”Maplecroft分析师Arianna Granziera在给路透的邮件中写道。

森林吸收并锁定大量二氧化碳，扮演着气候变化减速器的角色。砍伐森林破坏了这种循环，每年人类造成的温室气体污染中的至少10%与之相关。

2005-2010年，巴西年森林砍伐量降至220万公顷，但是绿色组织担忧，参议院待批准的国家森林保护法修正案可能放宽对农民砍伐热带雨林的限制。

尼日利亚的森林砍伐率最高，在农业扩张、砍伐原木以及基础设施开发等推动下，在2005-2010年间每年失去逾200万公顷森林。

Granziera认为，中国通过严格立法和大量种植，已经成为森林砍伐率最低的国家，但是中国木材需求增长，促使进口量上升，也助长了其他国家的森林砍伐活动。（完）