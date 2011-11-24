〔中国经济〕今年GDP增速料9.2%,四季度及明年工业增速趋缓--工信部

*预计今年中国的GDP增速达9.2%

*今年四季度及明年工业增速将有所放缓

*预计明年规模以上工业增加值增速比今年低1-2个百分点

*明年稳健货币政策不可能有大的松动

路透北京11月24日电---中国工业和信息化部周四称,预计今年中国的GDP(国民生产总值)增速可达9.2%.国内控制物价及世界经济增长放缓抑制内需和外需,将令四季度及明年工业增速有所放缓.

刊登在工信部网站上的新闻稿称,明年中国经济运行不确定性更为突出,初步预计2012年规模以上工业增加值增速比今年低1-2个百分点.

工信部部运行监测协调局副局长黄利斌表示,当前经济运行的内外部环境仍具有较大的不确定性,尽管经济增速适度放缓符合宏观预期,但增速回落幅度加大趋势值得关注.要把握政策出台的时机和力度,尽力避免政策的叠加效应对经济运行产生过大冲击.

"2012年稳健货币政策不可能有大的松动,企业资金面不会有大的改观."黄利斌说.而在控制物价上涨势头的同时适当定向放宽金融控制,支持符合产业政策、有订单、效益好的企业发展.

黄利斌表示,明年要素成本将持续上升,企业利润增幅放缓,部分领域投资下行压力明显,一些领域民间投资障碍仍然较多,投资增幅可能继续有所回落.

汽车、住房消费可能延续低速增长,一些刺激消费的政策效应正逐步减弱,物价高位运行削弱低收入群体消费能力,消费增长可能呈现稳中趋降走势.

此外世界经济下行风险加大,稳定出口任务艰巨.主权债务危机持续发酵恶化,世界经济复苏动力明显减弱,国际资本大规模无序流动风险增大,大宗商品市场频繁大幅波动,一些国家面临大选，汇率干预、投资和贸易保护倾向都会强化,这些都会通过不同渠道对中国经济运行带来不利影响.明年中国出口增速将可能继续减缓.

"明年节能减排力度将进一步加大,首当其冲将对能源消费增长偏快的高耗能、高排放行业进行控制."黄利斌说.

黄利斌并预计,如果国内主要城市实施限购政策,势必严重抑制汽车市场需求.根据对目前国内宏观经济环境走势的判断,预计2012年汽车产销增长5%-8%;明年装备制造业将保持与今年大体相当增速;而消费品工业增速低于今年1个百分点左右;石油和化工行业在增速亦可能逐步放缓.

中国国家信息中心经济预测部主任范剑平此前称,明年物价会维持回落趋势,全年CPI增幅或在4%左右,GDP增长有望在8.5%到9%之间,中国经济不会出现硬着陆.[ID:nCN1231068](完)