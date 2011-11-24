〔中国经济〕明年货币政策宜结构性放松,货供量增速升至约15%-发改委专家

路透上海11月24日电---中国国家发改委研究院副院长陈东琪周四表示,明年中国货币政策应继续坚持稳健的取向和操作,但亦需有结构性放松,例如令货币供应量增速回升至15%左右的相对均衡水平.

他在上海的国泰君安年度策略会上还建议,明年信贷应对小微企业、创新企业、新兴产业、保障房及水利等领域适当倾斜,而且可以逐步调低存款准备金率,并采取结构性调息,即稳贷款利率、升存款利率来吸引存款,令整体资金面趋于改善.

"我们需要适当的水(指资金),保证一定需求的形成和一定有效供给的形成,这都需要一定的货币支持."他说.

他预计,未来两个月国内新增信贷规模可能会继续增长,每月6,500亿元人民币左右较为合适,这样才能推动广义货币供应量(M2)增速逐步向15%水平靠拢.

10月国内新增人民币贷款5,868亿元,较9月的4,700亿元明显上升.10月M2同比增长12.9%,自7月起已连续四个月增幅回落.

中国人民银行稍早公布的三季度货币政策报告称,国内经济潜在的增长水平将逐步趋缓,将把握好政策的力度和节奏,适时适度进行预调微调.并称物价调控不能松懈,并合理利用利率等价格调控手段,管理通胀预期;继续实施差别准备金动态调整措施.[ID:nCN1223034].

陈东琪还指出,未来几年中国应坚持结构性减税让利,降低企业成本,这样才能渡过外部金融危机冲击下的需求收缩和经济减速对国内经济的冲击.

国家发改委宏观研究所近日发布报告亦建议,国内货币政策在保持稳健的前提下适当微调并加快金融发展与体制改革,要根据形势加大政策调整力度;同时,还要更充分发挥财政政策作用,实行结构性减税减轻中小企业税收负担,加快地方政府规范融资制度建设.[ID:nCN1216288](完)