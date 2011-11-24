《外汇动态》日本保证金交易商的欧元/日圆多仓规模达六周高位

0513 GMT---日本零售保证金交易商周三增持非美元主要货币/日圆的净多头仓位,进一步表露逢低买入意愿.根据东京金融交易所(TFX)数据,这些交易商转为持有243亿日圆欧元兑日圆净多仓,规模是自10月7日以来最高,昨日还为净做空91亿日圆.

随着新西兰元兑日圆本周滑至八个月低位,保证金交易商对新西兰元兑日圆买兴再起,周三时净多仓增至231亿日圆,比10月31日的111亿日圆增逾一倍.

其他货币对方面,保证金交易商周三增持澳元兑日圆净多仓至1,800亿日圆,昨日为1,740亿日圆,不过其美元兑日圆净多仓从1,060亿日圆减为826亿.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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