〔钢铁产业〕中国首个铁矿石实货交易平台将于12月底推出--业内人士

马志鹏证实,CBMX还将根据在国内外港口达成的交易,提出一个新的铁矿石价格指数.

CBMX管理人士向中国日报表示,该平台将向国际和国内铁矿石生产商、交易商和钢铁企业开放,但为遏制投机,不允许银行和金融机构参与.(完)