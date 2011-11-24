〔钢铁产业〕中国首个铁矿石实货交易平台将于12月底推出--业内人士

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透北京11月24日电---中国计划在12月推出首个铁矿石实货交易平台,作为在外国供应商主导的铁矿石行业,赢得更多定价控制权努力的一部分.
北京国际矿业权交易所(CBMX)发展研究部副总经理马志鹏周四向路透表示,新在线平台将于12月底正式启动.
马志鹏证实,CBMX还将根据在国内外港口达成的交易,提出一个新的铁矿石价格指数.
CBMX管理人士向中国日报表示,该平台将向国际和国内铁矿石生产商、交易商和钢铁企业开放,但为遏制投机,不允许银行和金融机构参与.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。