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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 14:20 BJT

〔钢铁产业〕中国首个铁矿石实货交易平台将于12月底推出--业内人士

路透北京11月24日电---中国计划在12月推出首个铁矿石实货交易平台,作为在外国供应商主导的铁矿石行业,赢得更多定价控制权努力的一部分.

北京国际矿业权交易所(CBMX)发展研究部副总经理马志鹏周四向路透表示,新在线平台将于12月底正式启动.

马志鹏证实,CBMX还将根据在国内外港口达成的交易,提出一个新的铁矿石价格指数.

CBMX管理人士向中国日报表示,该平台将向国际和国内铁矿石生产商、交易商和钢铁企业开放,但为遏制投机,不允许银行和金融机构参与.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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