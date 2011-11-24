中亚区域经济合作(CAREC)未来10年拟向中亚项目投资500亿美元

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴库11月23日电---亚洲开发银行（ADB）总裁黑田东彦称，中亚区域经济合作（CAREC）计划未来10年将向本区域项目增加高达500亿美元的投资，为公路、铁路和发电厂项目建设提供资金。
该决定是在阿塞拜疆首都巴库召开的CAREC部长级会议上做出的。
中亚区域经济合作计划成员包括中国、阿富汗、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和巴基斯坦，在过去10年已投资约170亿美元，用于建设交通与能源网络体系，联通各成员国，并连接至东亚、南亚、欧洲与俄罗斯。
黑田东彦在新闻发布会上称：“CAREC将继续支持交通运输和能源项目，这将使区域内所有人受益。”
他指出，500亿美元的资金将投资六个主要项目，即阿富汗和土库曼斯坦的铁路建设、中国和乌兹别克斯坦的交通走廊、吉尔吉斯斯坦的公路和乌兹别克斯坦的发电厂项目。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。