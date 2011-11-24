《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月24日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
=============================================================================================
无
=============================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
=============================================================================================
*美的集团 25 15 12 12/1簿记建档 农业银行 AA+ 12/5 12/6
=============================================================================================
万马电缆 3 1 12 11/25簿记建档 民生银行 A+ 11/28 11/29
(002276.SZ)
=============================================================================================
广东粤海 15 5 12 11/25簿记建档 招商银行 AAA 11/28 11/29
控股
=============================================================================================
辽通化工 20 10 12 11/25簿记建档 中国银行 AA+ 11/28 11/29
(000059.SZ)
=============================================================================================
星星集团 4 2 12 11/28簿记建档 兴业银行 A+ 11/29 11/30
=============================================================================================
河南投资集团 12 12 12 11/28簿记建档 兴业银行 AA+ 11/29 11/30
国开行
=============================================================================================
正泰集团 10 5 12 11/28簿记建档 农业银行 AA 11/30 12/1
=============================================================================================
大连国际 5 3 9 11/28簿记建档 招商银行 AA- 11/30 12/1
(000881.SZ)
=============================================================================================
长江南京航道 6 3 12 11/29簿记建档 兴业银行 AA- 12/1 12/2
工程局
=============================================================================================
浙江机电集团 8 3 12 11/29簿记建档 中信银行 AA- 12/1 12/2
=============================================================================================
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。