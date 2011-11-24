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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 17:14 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月24日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*美的集团 25 15 12 12/1簿记建档 农业银行 AA+ 12/5 12/6

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万马电缆 3 1 12 11/25簿记建档 民生银行 A+ 11/28 11/29

(002276.SZ)

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广东粤海 15 5 12 11/25簿记建档 招商银行 AAA 11/28 11/29

控股

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辽通化工 20 10 12 11/25簿记建档 中国银行 AA+ 11/28 11/29

(000059.SZ)

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星星集团 4 2 12 11/28簿记建档 兴业银行 A+ 11/29 11/30

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河南投资集团 12 12 12 11/28簿记建档 兴业银行 AA+ 11/29 11/30

国开行

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正泰集团 10 5 12 11/28簿记建档 农业银行 AA 11/30 12/1

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大连国际 5 3 9 11/28簿记建档 招商银行 AA- 11/30 12/1

(000881.SZ)

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长江南京航道 6 3 12 11/29簿记建档 兴业银行 AA- 12/1 12/2

工程局

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浙江机电集团 8 3 12 11/29簿记建档 中信银行 AA- 12/1 12/2

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