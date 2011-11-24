〔韩国股市〕反弹收高,防御类股领涨

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透首尔11月24日电---韩国股市周四从稍早的跌势中反弹,受防御性电信类股和零售类股带动上涨,因投资者抵住德国公债标售结果欠佳带来的不安.
SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)收涨3.69%,KT Networks(030200.KS)上扬3.23%.
韩国综合股价指数(KOSPI) .KS11收高0.67%,报1,795.06点.(完)
--编译 王丽鑫;审校 艾茂林
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。