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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 14:33 BJT

〔韩国股市〕反弹收高,防御类股领涨

路透首尔11月24日电---韩国股市周四从稍早的跌势中反弹,受防御性电信类股和零售类股带动上涨,因投资者抵住德国公债标售结果欠佳带来的不安.

SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)收涨3.69%,KT Networks(030200.KS)上扬3.23%.

韩国综合股价指数(KOSPI) .KS11收高0.67%,报1,795.06点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 艾茂林

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