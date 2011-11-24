〔中国股市〕沪综指小幅反弹收高,结束此前连续六个交易日下跌

路透北京11月24日电---中国股市沪综指周四小幅收高结束六连跌,尽管隔夜欧美股市大挫,但金融、地产等权重股走势向好带领大盘反弹.分析人士指出,定向下调存准消息令市场预期未来或有进一步放松举措,短线股指料维持震荡.

沪综指.SSEC收报2,397.554点,涨2.489点,或0.1%;上证金融地产行业指数.SSEFN收高0.64%.今日A股成交额为513亿元,较昨日的499亿略升.

华西证券分析师曹雪峰表示,昨天中国定向下调存准的消息尚未被市场充分反映,料今後几个交易日中会有所体现.整体经济下滑背景下,市场更为关心保增长,定向下调存准将令市场预期未来或有进一步放松举措.

此前本地媒体报导,中国央行将对全国20多家农村合作银行恢复执行正常的存款准备金率水平(16%).中国一位银行业高管人士周四称,央行可能在明年首季调降所有银行的存款准备金率.[ID:nCN1240488]

"短线市场上行难度较大,可能震荡,不会涨得特别厉害也不会大幅下跌,将维持在2,300-2,500点间."曹雪峰并预计,到明年一季度情况会好些,因届时经济增速和调控方向可能都将更趋明确.

中国国家发改委研究院副院长陈东琪周四表示,明年中国货币政策应继续坚持稳健的取向和操作,但亦需有结构性放松,例如令货币供应量增速回升至15%左右的相对均衡水平.[ID:nCN1240560]

隔夜欧美市场均大幅收跌,因欧债危机引发的沮丧情绪和疲弱的中国制造业数据进一步打击投资人信心,不过其对中国市场影响有限.

沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,594.0点,涨0.21%,成交量为228,641手.(完)