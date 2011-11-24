日本将加大对缅甸的发展援助

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京11月23日电---日本政府周三表示，日本下周将与缅甸举行工作级别会谈，讨论援助项目。

上周，美国总统奥巴马宣布国务卿希拉里将造访缅甸。

一名反对党官员本周表示，缅甸民主派领导人昂山素季将参加年底前的议会补选。

日本周一将在缅甸首都内比都(Naypyidaw)举行会议。日本首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)上周在与缅甸总统吴登盛(Thein Sein)的会晤中对缅甸近期的改革表示欢迎。

日本在2003年停止对缅甸实施新的官方开发援助(ODA)，但人道主义援助还在继续。

在缅甸举行20年来首次大选後，日本今年取消了对缅甸的ODA禁令，但未恢复对基础设施项目的全面援助。

日本外务省的一名官员表示，会谈将讨论的项目可能包括恢复对缅甸Baluchaung水电站的修复工作。双方均将派出政府高官出席此次会议。

这名官员表示：“日本已回到2003年前的对缅甸政策，即基于基本人道需求向其提供援助。但不进行工作级别讨论，政策很难以具体项目形式见效。”（完）