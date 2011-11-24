日本将加大对缅甸的发展援助

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京11月23日电---日本政府周三表示，日本下周将与缅甸举行工作级别会谈，讨论援助项目。
上周，美国总统奥巴马宣布国务卿希拉里将造访缅甸。
一名反对党官员本周表示，缅甸民主派领导人昂山素季将参加年底前的议会补选。
日本周一将在缅甸首都内比都(Naypyidaw)举行会议。日本首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)上周在与缅甸总统吴登盛(Thein Sein)的会晤中对缅甸近期的改革表示欢迎。
日本在2003年停止对缅甸实施新的官方开发援助(ODA)，但人道主义援助还在继续。
在缅甸举行20年来首次大选後，日本今年取消了对缅甸的ODA禁令，但未恢复对基础设施项目的全面援助。
日本外务省的一名官员表示，会谈将讨论的项目可能包括恢复对缅甸Baluchaung水电站的修复工作。双方均将派出政府高官出席此次会议。
这名官员表示：“日本已回到2003年前的对缅甸政策，即基于基本人道需求向其提供援助。但不进行工作级别讨论，政策很难以具体项目形式见效。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。