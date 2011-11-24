〔中国票据市场〕转贴利率微涨,月末季末特殊时点利率面临上行压力

路透上海11月24日电---中国票据市场转贴利率周四微涨.随着信贷规模日益趋紧,机构交易出现分化,国有银行收紧额度而减少收票,而中小商业银行相对活跃.业内人士表示,中长期来看票市转好可期,但月末和季末系特殊时点,利率上行压力仍然不可小视.

上海一银行交易员指出,临近年末,信贷额度尚能腾挪的中小银行,由投放贷款转向收益高,较灵活的票据业务.

"额度没有到九月份那麽紧,价格合适的话,中小银行仍然会收的,所以利率没上去多少."她称.

华南一银行交易员认为,央行下调部分机构存准率的利好信号,对于市场的影响更多在心理层面.而月末和季末信贷规模的紧张程度短期内并不会有明显好转.

"除非有政策出台,否则远水解不了近渴,月末能上去,12月初可能会下来,12月末还是会上去的."他称.

中国经济网从央行杭州中心支行获悉,今年11月25日,全国20多家农村合作银行(其中浙江省6家)执行有区别的存款准备金率(现为16.5%)到期後,央行将对其恢复执行正常的存款准备金率水平(16%).该网并引述中国央行称,这一举措不能理解为下调其存款准备金率.[ID:nCN1239870]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.7326/8.2342 9.0806/8.6569 10.3850/9.7020

上日 8.7773/8.2422 9.1094/8.6702 10.5400/9.8570

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变动 -4.47/-0.8 -2.88/-1.33 -15.5/-15.5

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3292%,较上日6.3099%上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2055/3.1420 3.2530/3.1950

上日 3.1965/3.1330 3.2410/3.1810

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)