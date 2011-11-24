〔欧元债市〕德债继续下滑,但价格下跌料吸引买家

路透伦敦11月24日电---德国公债价格周四继续下跌,此前新债标售令人失望,使市场担心债务危机影响到德国,不过公债价格下跌可能吸引投资者再度涉足这一安全资产.

市场人士将关注法国、德国和意大利领导人在斯特拉斯堡的会议,届时他们将讨论意大利新总理蒙堤的改革计划,及欧元区应对危机的整体策略.