〔表格〕外资在韩国股市卖超2,697亿韩元,为连续第六日卖超

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透首尔11月24日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超2,697亿韩元,为连续第六日卖超,期间总计卖超2.04万亿(兆)韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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11月24日 -269.7 361.7 -53.7
11月23日 -420.0 -2.6 372.1
11月22日 -321.6 137.7 177.0
11月21日 -287.9 9.9 249.7
11月18日 -404.2 -187.1 622.9
11月17日 -338.5 -7.2 265.0
11月16日 88.7 -77.0 159.2
11月15日 -75.3 -32.3 38.7
11月14日 133.4 255.2 -454.6
11月11日 -265.0 279.0 207.0
11月10日 -504.8 79.4 628.2
11月9日 -267.3 -34.6 -60.6
11月8日 27.1 -65.6 -107.1
11月7日 137.9 -19.7 96.2
11月4日 69.2 460.2 -822.3
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本月以来 -2,920.8 1,238.9 1,959.2
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今年以来 -7,890.9 7,810.8 1,943.6
-------------------------------------------------(完)
--编译 王丽鑫;审校 侯向明
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。