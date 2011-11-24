〔中国债市〕人民币利率互换震荡,资金面渐趋宽料整体将呈下行态势

路透上海11月24日电---中国人民币利率互换(IRS)周四先跌後扬,全天呈盘整走势.资金面出现恢复宽松迹象,加上农信系统调降存准率的消息一度令市场对政策趋宽的预期十分乐观,推动IRS报价走低,但虑及央行并无明确的放松表态,谨慎心态带动市场午後反弹,并基本收复此前失地.

交易员称,随着财政存款的逐步投放,市场资金面总体来看将趋于宽松,年底前政策面料会偏于平淡,因此IRS市场整体应该也会是下行的趋势,但不排除期间受一些消息面的扰动出现反复.

"今天上午跌了比较多,下午又反弹了,我看了一下基本上都回到昨天的水平了,"北京一银行交易员称.

中国经济网引述央行杭州中心支行称,今年11月25日,全国20多家农村合作银行(其中浙江省6家)执行有区别的存款准备金率(现为16.5%)到期後,央行将对其恢复执行正常的存款准备金率水平(16%).央行亦称,这一举措不能理解为下调其存款准备金率.[ID:nCN1239870]

中国银行间市场周四主要回购利率走低,其中七天期品种跌幅逾20个基点(bp).因财政存款陆续投放利好资金面,市场流动性紧张局面有所缓解.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-----------------------------------------------------------------------------------

周四 3.4483/3.5850 2.9214/3.0086 2.8571/2.9500 2.9314/3.0300 2.8380/3.2000

周三 3.4783/3.6183 3.0500/3.1357 2.9600/3.0586 3.0471/3.1429 3.0040/3.3240

-----------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0300/-0.0333 -0.1286/-0.1271 -0.1029/-0.1086 -0.1157/-0.1129 -0.1660/-0.1240

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)