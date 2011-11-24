版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 24日 星期四 16:01 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元脱离七周低位,但前景黯淡

0746GMT---欧元兑美元EUR=日内升0.3%,报1.3383美元,然而仍未远离1.3320的七周低位.

市场人士依然不安,周三德国公债标售结果"惨不忍睹".[ID:nCN1239674]

美元指数.DXY跌至78.823,但仍接近七周高位.(完)

--编译 肖群英;审校 杜明霞

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐