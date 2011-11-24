《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月24日电---以下为瑞银集团分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:第一道支撑位在1.3242,接着是1.3146,这是10月4日的关键低点.上档阻力位在1.3531.

美元/日圆:初步支撑位在76.84日圆,跌破该处将下探76.58.阻力位在77.58.

美元/瑞郎:上档初步阻力位在0.9237,突破该位将看向0.9316,该位是10月6日的关键高点.下档支撑在0.9079.

澳元/美元:跌破0.9710已开启下探0.9622的可能,再往下是0.9488.上档阻力位在0.9856.

美元/加元:突破1.0477加元後将上看1.0572,接着是1.0658,该位是10月4日高点.下档支撑在1.0346.

欧元/瑞郎:短线阻力位在1.2354,接着是1.2474,此处是10月19日关键高位.下档支撑是1.2165,接着是1.2123.

欧元/日圆:跌破103.23已开启下探102.43和101.62的可能,上档阻力在104.39.(完)

--编译 沈以文;审校 蔡美珍

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