〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率自高位回落--IFR

IFR伦敦11月24日电---美国感恩节假日应会让周四伦敦市场总体交投淡静,因在亚洲时段已出现一些获利了结盘.

澳元/美元从0.9664低点回升至0.9750左右,周五到期执行价为0.9800的期权存在一些买需,以对冲现汇空头部位.一月期澳元/美元价平期权波动率从18.4%回跌至18.0%下方,一周期澳元/美元期权风险逆转指标(RR)为2.25%;一个月期/delta为0.25的澳元/美元期权RR报4.6%,偏向澳元卖权.

欧元/美元逼近1.3400,昨日触及1.3321的新一轮行情低点,一月期欧元/美元期权波动率略微脱离16.1%的高位.

据称欧元/美元在跌向1.3000途中有欧元反向触碰生效(RKI;Reverse Knock-In)卖权,令市场看跌期权供应数量十分可观,这无疑让一月期/delta为0.25的欧元/美元期权RR持续承压,从11月初的纪录高位4.2%跌向本周3.1%的低位,偏向欧元卖权.

一个月期欧元/美元价平期权波动率的涨势尚不足以刷新最近几周的本轮行情高位16.5%.

本周英镑/美元现汇下挫300个点子後,英镑/美元期权波动率站上本轮行情的高位.一个月期期权波动率自周一以来累计升逾1.2%,至11.5%;一年期期权波动率亦上升逾1.0%,至12.75%.

在美元/日圆现汇交投持续疲软之际,美元/日圆期权波动率依然不振,一个月期和一年期期权波动率分别报8.85%和12.2%.(完)