《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦11月24日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日未能突破1.3600美元,反身最终跌破两道支撑--从10月低点1.3150拉出的趋势线支撑1.3450,和1.3400美元以及上周低点之间区域.

反弹将在从10月高点1.4420拉出的趋势线阻力位1.3510美元和本周高点1.3570处遇到卖兴.当前空头走势打开跌向10月低点1.3150美元的空间,且最终会下探1.3050美元,後者是1.1880至1.4940涨势的61.8%回档位.

美元/日圆:昨日试图冲过77.50/70区域,但再次遇强阻力.美元涨势若要持续,则需要突破77.50/70一带.

下一道关键支撑在76.20/30区域,跌破此处将打开跌向75.30的空间.

欧元/英镑:昨日未能攻破0.8650/70英镑,引发欧元跌回0.8590英镑.只要仍持于这些高点之下,欧元仍倾向于跌回上周低点,并跌破200周移动均线,从而跌向0.8450.

不过从2008年10月低点0.7695拉出的趋势线支撑位在0.8380.若突破0.8670,则再次瞄准0.8730的目标.(完)

纽约 当日 今年来 2010年

0800GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3374 1.3333 +0.31 -0.02 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.13 77.31 -0.23 -4.95 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 103.15 103.14 +0.01 -5.02 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9182 0.9200 -0.20 -1.64 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5537 1.5517 +0.13 -0.40 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0462 1.0473 -0.11 +4.97 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9734 0.9684 +0.52 -4.60 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7429 0.7392 +0.50 -4.65 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 75.080 74.900 +0.24 -9.62 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 57.300 57.230 +0.12 -9.41 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 119.84 120.03 -0.16 -5.38 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3096 1.3080 +0.12 -0.16 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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