〔中国债市〕财政部下周二将进行600亿元国库现金定存招标,期限六个月

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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路透上海11月24日电---中国财政部周四公告称,将于下周二(29日)进行国库现金定期存款招标,金额600亿元人民币,期限六个月.
刊登在中国债券信息网网站的公告显示,本期现金定存起息日为11月29日,到期日为2012年5月29日.具体招标时间为11月29日上午9:00至9:30.
今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 300 六个月 1月25日 7月26日 5.90%
二期 300 六个月 3月15日 9月13日 6.23%
三期 300 九个月 4月21日 2012年1月19日 5.70%
四期 400 六个月 5月24日 11月22日 5.50%
五期 500 九个月 6月21日 2012年3月20日 5.90%
六期 300 三个月 7月19日 10月18日 6.03%
七期 300 六个月 8月23日 2012年2月21日 6.50%
八期 300 三个月 9月20日 12月20日 6.15%
九期 600 六个月 10月25日 2012年4月24日 6.83%
10期 600 六个月 11月10日 2012年5月10日 6.00%
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3,900
财政部和央行2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)
参看详情,请点选中国人民银行网站(here)
--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
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