《外汇动态》1.3410上方料埋有欧元卖单,限制欧元升势

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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0812GMT---据称在1.3410-20美元埋有欧元/美元卖单,1.3450-1.35则埋有更多卖单,这意味着欧元的反弹可能受限.
欧元兑美元EUR=最新报1.3374,日内上涨0.3%.(完)
--编译 杜明霞;审校 艾茂林
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路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。