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市场报道 | 2011年 11月 24日 星期四 16:24 BJT

《外汇动态》1.3410上方料埋有欧元卖单,限制欧元升势

0812GMT---据称在1.3410-20美元埋有欧元/美元卖单,1.3450-1.35则埋有更多卖单,这意味着欧元的反弹可能受限.

欧元兑美元EUR=最新报1.3374,日内上涨0.3%.(完)

--编译 杜明霞;审校 艾茂林

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