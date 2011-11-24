〔路透基点〕八家银行签署百和集团13亿台币五年期贷款

路透香港11月24日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,已经有八家银行签署台湾百和集团的13亿台币五年期定期贷款,贷款规模高于原先12亿台币的目标.

委托主办行兼额度分配行台湾银行和中国信托商业银行各自提供2亿台币.台湾银行并担任代理行.

另外三家委托主办行--中华开发工业银行、华南银行和台湾土地银行亦各自提供2亿台币.

彰化银行、台湾工业银行和农业金库作为一般参贷行,分别提供1.5亿台币、9,000万台币和6,000万台币贷款.

该交易于11月21日签署.

此次贷款利率为二级商票市场利率加码80个基点.偿还方式为两年宽限期後按季度等额偿还.

提供3亿台币及以上的银行可得到18个基点的预付费用,以及共同主办行头衔.提供2-2.99亿台币的银行可获得12个基点预付费用,以及经理行头衔.提供1-1.99亿台币可得7个基点预付费用及一般参贷行头衔.

所筹资金将用作公司再融资和补充运营资本.

该公司2009年3月曾签署14亿台币四年期定期贷款,利率为较90天期、120天期和180天期二级市场商票利率加码135个基点,含全部费用在内最高价码为40个基点.(完)