〔路透基点〕八家银行签署百和集团13亿台币五年期贷款

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透香港11月24日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,已经有八家银行签署台湾百和集团的13亿台币五年期定期贷款,贷款规模高于原先12亿台币的目标.
委托主办行兼额度分配行台湾银行和中国信托商业银行各自提供2亿台币.台湾银行并担任代理行.
另外三家委托主办行--中华开发工业银行、华南银行和台湾土地银行亦各自提供2亿台币.
彰化银行、台湾工业银行和农业金库作为一般参贷行,分别提供1.5亿台币、9,000万台币和6,000万台币贷款.
该交易于11月21日签署.
此次贷款利率为二级商票市场利率加码80个基点.偿还方式为两年宽限期後按季度等额偿还.
提供3亿台币及以上的银行可得到18个基点的预付费用,以及共同主办行头衔.提供2-2.99亿台币的银行可获得12个基点预付费用,以及经理行头衔.提供1-1.99亿台币可得7个基点预付费用及一般参贷行头衔.
所筹资金将用作公司再融资和补充运营资本.
该公司2009年3月曾签署14亿台币四年期定期贷款,利率为较90天期、120天期和180天期二级市场商票利率加码135个基点,含全部费用在内最高价码为40个基点.(完)
--编译 程琳;审校 沈以文
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。