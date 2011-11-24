〔表格〕德国11月Ifo企业景气判断指数为106.6,预估为105.1

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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路透11月24日电---德国经济智库Ifo周四公布的调查显示:
* 德国11月Ifo企业景气判断指数为106.6,路透预估为105.1.
* 德国11月Ifo企业现况指数为116.7(预估为115.3),企业预期指数为97.3(预估为96.0).
以下为详细数据:
德国 2011年11月 2011年10月 2010年11月
企业景气 106.6 106.4 113.6
企业现况 116.7 116.7 117.5
企业预期 97.3 97.0 109.9
(完)
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--编译 侯向明;审校 程琳
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