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市场报道 | 2011年 11月 24日 星期四 17:16 BJT

〔表格〕德国11月Ifo企业景气判断指数为106.6,预估为105.1

路透11月24日电---德国经济智库Ifo周四公布的调查显示:

* 德国11月Ifo企业景气判断指数为106.6,路透预估为105.1.

* 德国11月Ifo企业现况指数为116.7(预估为115.3),企业预期指数为97.3(预估为96.0).

以下为详细数据:

德国 2011年11月 2011年10月 2010年11月

企业景气 106.6 106.4 113.6

企业现况 116.7 116.7 117.5

企业预期 97.3 97.0 109.9

(完)

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--编译 侯向明;审校 程琳

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