〔中国金融〕三季度末信用卡逾期半年未偿信贷总额增长较快--央行

报告指出,截至三季度末,信用卡逾期半年未偿信贷总额较二季度增加7.23亿元,增幅7.3%;占期末应偿信贷总额的1.5%,占比较二季度回落0.2个百分点.

信用卡授信总额在三季度末时为2.45万亿元人民币,同比增长31.6%,较第二季度增长6.4%;期末应偿信贷总额6,932.16亿元,同比增长86.5%,较第二季度增长18.5%.

截至第三季度末,全国房地产业单位银行结算账户数量共计83.90万户,环比增长2.8%,较第二季度回落1.3个百分点,且为自2009年二季度以来首次跌至3.0%以下.此前曾连续六个季度维持在4%左右.