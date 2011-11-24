〔中国金融〕三季度末信用卡逾期半年未偿信贷总额增长较快--央行

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透北京11月24日电---中国人民银行称,截至第三季度末,中国信用卡逾期半年未偿信贷总额增长较快,达到106.52亿元;但占期末应偿信贷总额比例有所下降.
央行周四发布2011年第三季度支付体系运行总体情况并称,截至三季度末,房地产业单位银行结算账户数量继续增长,但环比增速明显放缓.
报告指出,截至三季度末,信用卡逾期半年未偿信贷总额较二季度增加7.23亿元,增幅7.3%;占期末应偿信贷总额的1.5%,占比较二季度回落0.2个百分点.
信用卡授信总额在三季度末时为2.45万亿元人民币,同比增长31.6%,较第二季度增长6.4%;期末应偿信贷总额6,932.16亿元,同比增长86.5%,较第二季度增长18.5%.
截至第三季度末,全国房地产业单位银行结算账户数量共计83.90万户,环比增长2.8%,较第二季度回落1.3个百分点,且为自2009年二季度以来首次跌至3.0%以下.此前曾连续六个季度维持在4%左右.
同时,北京、上海、广东、江苏等一线地区房地产业单位银行结算账户数量环比增速,已连续六个季度低于全国平均水平.
央行并称,三季度,全国共办理非现金支付业务85.92亿笔,金额282.82万亿元,同比分别增长19.9%和21.6%;其中票据业务2.15亿笔,金额74.87万亿元,笔数同比下降6.6%,金额同比增长4.4%.
期内,支付系统业务量继续保持快速增长态势,业务总金额突破500万亿元大关,社会资金交易规模持续扩大,资金交易活跃程度明显提高,有力支持了国民经济的平稳较快增长.
截至三季度末,中国全国累计发行银行卡28.06亿张,同比增长17.9%,增速较上年同期加快3.3个百分点;其中信用卡累计发卡量为2.68亿张,同比增长20.3%,增速较上年同期放缓6.6个百分点.(完)
更多细节,请点选央行网站(www.pbc.gov.cn)
--发稿 李文科;审校 乔艳红
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。