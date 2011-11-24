〔中国债市〕现券收益率稳中有降,资金面缓和助推买气逐渐回升

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透上海11月24日电---中国银行间债市周四现券收益率稳中有降.资金面紧张的状况有所缓解,受此利好的提振,买气逐渐回升,现券收益率小幅下跌,中长期品种跌幅略微偏大.
交易员表示,全国20多家农村合作银存款准备金率降至正常水平,由于解冻资金量有限,料很难对债市造成实质影响,市场正期待央行进一步放松货币政策.
"短债跌的不多,中长期明显一些,大概有2-3个点(bp)"华东一券商交易员说,"现在收益率水平持续下跌空间也不大,除非央行降息或者降准备金率."
他并认为,债市对央行政策局部松绑的预期反应充分,目前央行的举措并未有超出市场预期的表现,若没有新的利好出台,现券收益率料呈现盘整的可能性大.
中国银行间市场周四主要回购利率走低,其中七天期品种跌幅逾20个bp.因财政存款陆续投放利好资金面,市场流动性紧张局面有所缓解.[CN/CN]
中国经济网从央行杭州中心支行获悉,今年11月25日,全国20多家农村合作银行(其中浙江省6家)执行有区别的存款准备金率(现为16.5%)到期後,央行将对其恢复执行正常的存款准备金率水平(16%).[ID:nCN1239870]
剩馀期限一年的央票1101088券CN1101088=CFXS成交居首,收报96.6341元,对应收益率3.4800%,成交额为242.9亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 3.9570 4.1374
上日 3.9769 4.3513
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5129/3.4640
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6337/2.5780
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6032/3.5282 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。