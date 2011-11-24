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市场报道 | 2011年 11月 24日 星期四 16:58 BJT

《外汇动态》法国外长呼吁欧央行干预後,欧元/美元几乎未作反应

0839GMT---法国外长Alain Juppe周四表示,欧洲央行(ECB)对欧元区债务危机采取干预措施"刻不容缓".这个问题将在德国总理梅克尔、法国总统萨科齐及意大利领导人周四的会议上讨论.[ID:nCN1240986]

但欧元兑美元EUR=对此几乎没有作出反应,最新升0.3%,报1.3371.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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