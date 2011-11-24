《亚洲金融分析》融资市场已见识欧洲撤资压力,後续情况将更惨烈

路透悉尼/新加坡11月24日电---由于紧缺现金的欧洲银行汇回资金并削减放贷,几周以来,亚洲的银行与企业眼睁睁看着融资成本一路攀升,心中深知,融资市场一段漫长且痛苦的萎缩才刚刚开始.

目前为止,欧元区债务危机的影响,是在亚洲最薄弱的环节:印度与韩国,这两国的银行严重依赖外资;印尼,外资持有大量高收益债券由外资握有;批发联贷市场,借款人现在得向厌恶风险的投资者筹集长期资金.

然而,许多迹象显示未来还有更多痛苦要忍受,这些迹象除了来自信贷市场,也可以从互换价差稳步走升、成交萎缩、远期汇价走高与央行增加干预看出.

"就欧洲银行业去杠杆化而言,我们才刚进入第一局."巴克莱资本信贷分析师Krishna Hegde说.

他说,欧洲的银行向来在联贷与贸易融资市场十分活跃,"那些通常是资产买家的银行已经摇身一变成卖家."

"视乎欧债形势如何发展,接下来可能有更多压力.需要处置的资产规模有可能非常大."Hegde表示.

欧洲银行业对亚洲估计有约1.6兆(万亿)美元曝险,还不包括在货币市场的放贷,若欧陆银行业者上演全面撤退,恐怕将会导致类似2008年底的流动性紧缩.

美元融资持续紧张.即便情况相对稳健的银行,比如澳洲的银行,融资成本也已上涨,因各地投资者都不愿把资金借给任何一家机构,除非有极高的利率.

比如,日圆与美元互换的成本目前徘徊在全球金融危机以来最高水准附近.除了这部份,日本货币市场其实流动性极为宽松,因此这种紧张现象一个解释就是,欧洲的银行业者与借款人正设法在海外市场以较低代价筹集美元资金.

一年期美元兑日圆交叉货币基准互换上周一度扩大至负77个基点,为2008年10月以来最阔,周四时接近负74个基点.

印度卢比已被推到纪录低点,因为市场担心,为印度巨额经常账逆差提供融通的大量证券资金流,恐怕会很快消失踪影.印度的银行业者目前每天从央行回购窗口借入大量资金.

印尼央行已提供一项工具,以央行所持美元来交换印尼卢比债券,正是为了避免投资者匆忙撤离该国市场转入避险资产.

**细数灾情**

迄今为止,这波资金撤出潮流还未表现得如同上次全球金融危机期间那般无序与混乱.

诚然,出口商的贸易融资现在必须多支付的幅度高达100-200个基点,但需要指出的是资金尚未枯竭,而且船运和货运活动也未见任何异常的减少,而在2008年雷曼兄弟倒闭後却是发生过上述情况.贸易融资一直是欧洲银行业者的重要业务领域.

韩国央行周三公布的数据显示,该国短期外债仅在第三季就下降10%,达到1,385亿美元.降幅主要来自于在韩国的外资银行分支,分析师由此猜测欧洲进行的去杠杆化操作是导致这一现象的原因.

澳洲最大的两家银行已经推迟了债券发行计划,因为成本太高,尽管这些债券通常被视为绝对安全的品种.

这令市场益发忧心忡忡,人们担忧融资成本的攀升将促使银行提高针对国内借款者的利率水平.

在香港市场上,由新鸿基地产(0016.HK)、恒基兆业(0012.HK)、香港中华煤气组建的合资企业--IFC Development最初本来打算融资170亿港元,但到8月时贷款额被下调到100亿港元,随後融资额在10月份又被减半.而贷款定价则上调到较香港银行间拆借利率加码175个基点的水平,之前是加码140-150基点.

此外,还有迹象显示欧洲银行业者正在撤出澳洲650亿澳元的银团贷款市场.据消息人士透露,诸如法国巴黎银行(BNPP.PA)、法国兴业银行(SOGN.PA)、西班牙国际银行(Banco Santander)(SAN.MC)和BBVA(BBVA.MC)等机构,都在出售他们的贷款资产.

这些银行主要是在卖出项目融资贷款,比如爱尔兰银行在本月稍早出售3亿澳元的项目贷款.

又一次,澳洲银行业者非常乐于看到欧洲银行出脱他们的贷款资产,这个机会料被亚洲地区其它更健康的银行所抓住.中国工商银行(601398.SS)目前正关注着一些欧洲银行打算出脱的资产.

"我们有意接手一些此类资产,"工商银行在澳洲分支的总裁韩瑞祥在墨尔本的一次商业午餐会上表示.工商银行在2008年进驻澳洲,其资产班底的建立部分就是通过从欧洲银行手中收购资产,当时正值全球金融危机,欧洲业者不得不出脱资产退出市场.

"当他们决定退出时,我们正好进入,因此在2009年和2010年期间我们收获良多."韩瑞祥说道.

**下一步将何去何从?**

根据摩根士丹利基于国际清算银行(BIS)数据所做出的计算结果,截至6月份,欧洲银行业者在日本以外的亚洲地区总体曝险规模为1.6万亿美元.这其中有1.4万亿美元与资产负债表的表内资产相关,其馀的都属于表外资产相关曝险,比如衍生品、担保和信贷承诺等资产.

鉴于当前还算平静的市况,这些资金中的大部分非常有可能还未抽离亚洲市场.

但推断欧洲危机将扩大深化,欧洲银行将不得不进行缓慢的去杠杆操作,比如:退出贸易融资,出售银团贷款,并最终卖掉租赁类资产,甚至银行的部分业务,这些也并非毫无根据的臆测.

最先会被抽回的当属存在亚洲地区银行的存款以及资产组合投资.这将使得亚洲的金融中心--新加坡、香港甚至韩国都陷于易受冲击的脆弱境地,令本国银行的贷款规模比重超出稳健水准.在印尼卢比债券市场上,海外投资者持有逾30%的份额,这也是一个薄弱环节.

欧洲资金的撤出,将让那些需要为经常帐赤字融通的国家捉襟见肘,比如印度,同时也全线推高资本成本.

信贷分析师预期,欧洲银行业者最终可能甚至被迫出脱在亚洲一些银行所持有的股份,像是韩国新韩银行(055550.KS)和印度Yes Bank (YESB.NS).(完)