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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 16:58 BJT

修正:《外汇动态》欧元坐困愁城,城墙摇摇欲坠

(更正标题与第一段错字)

0832GMT---欧元愈发看似坐困愁城.多空双方进行攻防.逐渐地,围墙出现崩塌.

据称挂在1.3400美元EUR=上方的卖单,或将抑制欧元的涨势.

买单据说挂在1.3350-60,但交易商见到许多停止单在1.3330下方伺机而待,预计欧元可能跌破1.3300美元关卡.

欧元/美元或许并非古城耶利哥,但其壁垒看来摇摇欲坠.(完)

--编译 龚芳;审校 田建华

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