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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 16:59 BJT

《外汇动态》美元/日圆或将整日交投于77.10-30日圆区间--交易商

0846GMT---交易商预计今日交投淡静,因美国迎来感恩节假期.

驻伦敦的一名美元/日圆交易商称,如果美元/日圆整日都保持在77.10-30日圆区间内交投,他不会感到意外.

周三高位附近约77.50-55日圆处料挂有出口商卖单.

美元/日圆JPY=跌0.2%,至77.18日圆.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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