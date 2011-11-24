《外汇动态》美元/日圆仍受买盘支撑,尽管日本出口商大举抛售

0849GMT---日本出口商据称一直在亚洲时段大举抛售美元/日圆JPY=,但鉴于美元/日圆几乎没有跌破低位,表明其仍受到可观的买盘支撑.

据称在77.40上方有更多卖盘,由于周五是东京薪酬结算日(gotobi),预计将有强劲的日圆买需.因此对于期望美元/日圆出现较大幅波动的人士而言,其走势可能再度令人失望.(完)

--编译 肖群英;审校 高琦

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