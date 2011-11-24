〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收平,指标期胶在250日圆左右觅得稳固支撑

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透东京11月24日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四收平,之前曾最多下跌2.5%,因市场对于产胶国可能入市干预以提振价格的谨慎情绪浮现.指标期胶合约在250日圆左右觅得稳固支撑.
TOCOM指标期胶4月合约<0#2JRU:>结算价下跌0.9日圆,或0.3%,报每公斤262.9日圆.
11月合约到期价报249.3日圆,较10月合约到期价格291.3日圆下跌14.4%.
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。