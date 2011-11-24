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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 17:00 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收平,指标期胶在250日圆左右觅得稳固支撑

路透东京11月24日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四收平,之前曾最多下跌2.5%,因市场对于产胶国可能入市干预以提振价格的谨慎情绪浮现.指标期胶合约在250日圆左右觅得稳固支撑.

TOCOM指标期胶4月合约<0#2JRU:>结算价下跌0.9日圆,或0.3%,报每公斤262.9日圆.

11月合约到期价报249.3日圆,较10月合约到期价格291.3日圆下跌14.4%.

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