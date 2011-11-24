〔中国央企〕国资委要求央企严格控制低效投资及债务规模的过快增长

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透北京11月24日电---中国国务院国有资产监督管理委员会周四发布通知,要求中央企业推进全面预算管理,严格控制亏损或低效投资,以及债务规模的过快增长.
刊登在国资委网站上的通知文件并称,要求中央企业通过对预算资产负债率、带息负债比率等债务风险类指标设定合理的目标控制线等措施,严格控制债务规模过快增长.
此外,央企在确定年度投资项目时,要严控亏损或低效投资,严控资金难以落实的投资,严控超越财务承受能力、过度依赖负债的投资.
国资委此次并详细解释此通知出台的原因,仅表明"部分企业现有的预算管理模式已难以适应企业快速发展的需要."
据北京青年报早前报导援引国资委新闻发言人彭华岗称,半数以上中央企业平均资产负债率超过65%,尤其是航空、发电、军工等关系国计民生和国家安全的中央企业,资产负债率远高于国际公认水平.
欲了解更多详情,请点选国资委网站
(here)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。