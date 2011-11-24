〔中国央企〕国资委要求央企严格控制低效投资及债务规模的过快增长

路透北京11月24日电---中国国务院国有资产监督管理委员会周四发布通知,要求中央企业推进全面预算管理,严格控制亏损或低效投资,以及债务规模的过快增长.

刊登在国资委网站上的通知文件并称,要求中央企业通过对预算资产负债率、带息负债比率等债务风险类指标设定合理的目标控制线等措施,严格控制债务规模过快增长.

此外,央企在确定年度投资项目时,要严控亏损或低效投资,严控资金难以落实的投资,严控超越财务承受能力、过度依赖负债的投资.

国资委此次并详细解释此通知出台的原因,仅表明"部分企业现有的预算管理模式已难以适应企业快速发展的需要."

据北京青年报早前报导援引国资委新闻发言人彭华岗称,半数以上中央企业平均资产负债率超过65%,尤其是航空、发电、军工等关系国计民生和国家安全的中央企业,资产负债率远高于国际公认水平.

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