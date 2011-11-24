〔中国贵金属〕十二五黄金行业要"走出去",增加境外资源供给--工信部

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透北京11月24日电---中国工业与信息化部周四称,为实现黄金产量持续增长等目标,中国黄金行业在"十二五"(2011-2015年)期间将加强勘查投入、增加资源储量,并实施"走出去"战略、增加境外资源供给.
工信部网站周四刊登黄金行业管理座谈会的新闻稿称,是次座谈会还就《办理开采黄金矿产批准书管理规定》和黄金行业准入条件(徵求意见稿)进行了深入讨论.
新闻稿并称,中国将在十二五期间采取措施完善产业政策,加强行业管理,并优化黄金产业布局,推动结构调整等.
世界黄金协会(WGC)最近称,中国黄金珠宝需求第三季增长13%至131.0吨,为2009年第一季迄今首次超过印度.
而人民币升值以及环球经济欠佳,推动中国企业积极"走出去"寻求合算的海外资源收购.路透从两位接近交易的消息人士处得知,中国大型黄金生产商--山东黄金集团正在与南美黄金公司Jaguar Mining(JAG.N)(JAG.TO)接触,拟以现金收购後者全部股权. [ID:nCN1223514]
欧债危机引发金价飙升,亦令黄金生产企业获利.中国今年1-8月黄金产量同比增长3.87%,黄金企业实现利润同比增逾四成.[ID:nCN1155564](完)
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--发稿 李文科; 审校 丁淑琴
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。