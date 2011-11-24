〔中国贵金属〕十二五黄金行业要"走出去",增加境外资源供给--工信部

路透北京11月24日电---中国工业与信息化部周四称,为实现黄金产量持续增长等目标,中国黄金行业在"十二五"(2011-2015年)期间将加强勘查投入、增加资源储量,并实施"走出去"战略、增加境外资源供给.

工信部网站周四刊登黄金行业管理座谈会的新闻稿称,是次座谈会还就《办理开采黄金矿产批准书管理规定》和黄金行业准入条件(徵求意见稿)进行了深入讨论.

新闻稿并称,中国将在十二五期间采取措施完善产业政策,加强行业管理,并优化黄金产业布局,推动结构调整等.

世界黄金协会(WGC)最近称,中国黄金珠宝需求第三季增长13%至131.0吨,为2009年第一季迄今首次超过印度.

而人民币升值以及环球经济欠佳,推动中国企业积极"走出去"寻求合算的海外资源收购.路透从两位接近交易的消息人士处得知,中国大型黄金生产商--山东黄金集团正在与南美黄金公司Jaguar Mining(JAG.N)(JAG.TO)接触,拟以现金收购後者全部股权. [ID:nCN1223514]

欧债危机引发金价飙升,亦令黄金生产企业获利.中国今年1-8月黄金产量同比增长3.87%,黄金企业实现利润同比增逾四成.[ID:nCN1155564](完)

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