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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 17:24 BJT

《外汇动态》近期出炉的PMI数据可能令商品货币转跌

0910GMT---未来几天,商品货币预计逆转涨势,因市场从采购经理人指数(PMI)调查中寻找知音.

中国是主要的商品消费国,其11月汇丰制造业PMI初值降至32个月低点48,之後还将迎来更多PMI数据.

下周出炉的美国供应管理协会(ISM)PMI数据如果下跌,澳元AUD=和加元CAD=等商品货币可能会大幅走跌.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

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