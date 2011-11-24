版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 24日 星期四 17:48 BJT

《外汇动态》在高风险货币承压下,建议作多美元/加元--摩根士丹利

0915GMT---摩根士丹利计划在1.05加元水准,对美元/加元进行获利了结,但建议在汇价回落时重建多仓;因有迹象显示,风险厌恶情绪升温,将令高风险货币进一步下挫.

美元/加元CAD=D4下跌0.2%,至1.0455加元.(完)

--编译 许娜;审校 龚芳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐