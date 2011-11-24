(重发)《即时观点》德国11月企业景气判断指数近半年来首次上升

(重发以补上遗漏段落)

路透柏林11月24日电---德国11月企业景气判断指数近半年来首次上升,说明德国经济对欧元区债务危机和国际市场动荡的抵御能力好于专家的预期.

德国经济智库Ifo对约7,000家企业进行的调查显示,11月Ifo企业景气判断指数为106.6,10月为106.4.这是该指数自6月以来首次上升.路透预估中值为降至105.1.

以下为详细数据:

德国 2011年11月 2011年10月 2010年11月

企业景气 106.6 106.4 113.6

企业现况 116.7 116.7 117.5

企业预期 97.3 97.0 109.9

以下为部分分析师的评论摘要:

Capital Economics的分析师Jonathan Loynes:

11月Ifo调查报告略微强劲并不会大幅缓解人们对德国前景愈发强烈的的忧虑,因昨日德国公债标售惨淡.

整体而言,经济明显放缓,德国政府面临越来越多的压力,要求其承担巨大财政风险来拯救欧元,因此市场对德国的担忧似将增强.

Sal. Oppenheim分析师ULRIKE KASTENS:

相比其它经济数据,Ifo指数上涨令人意外,特别是预期指数上涨.然而,产业状况不会那麽快地改善,特别是因为债务危机的影响.但目前Ifo指数没有进一步下滑,这点肯定是正面的.

ING分析师CARSTEN BRZESKI:

债务危机令欧元区经济陷入低迷状态.德国经济将无法避开整体放缓趋势.然而,今天的Ifo指数显示,如果决策者管理好危机,德国受影响的程度可能要小于其它国家.拜良好的经济基本面所赐,德国经济若出现任何程度的放缓,应该感觉像是疲弱,而非衰退.

意大利裕信银行(UniCredit)分析师ANDREAS REES:

德国企业还很镇定.即便欧债危机升级的消息铺天盖地,他们仍保持冷静.不存在重陷雷曼兄弟破产後那种衰退的威胁.

德国公司约40%的出口都是面向欧元区内.从这份正面的Ifo数据来看,欧元区形势并非市场表现出来的那麽糟糕.经济是有所放缓,但还没有失去控制.

我们维持原先预估:德国不会陷入衰退,而是会在年底出现大幅减速.

市场反应:

--欧元兑美元EUR=由数据公布前的1.3372上涨至1.3391.参阅汇市详情,请点击[FRX/]

--欧洲FTSEurofirst 300股票指数.FTEU3上涨1%.参与股市详情,请点击[ID:nL5E7MO1FG]

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背景资料:

--参阅德国周三标债结果不佳相关报导,请点击[ID:nCN1239674]

--参阅德国第三季国内生产总值(GDP)数据,请点击[ID:nCN1240600] (完)