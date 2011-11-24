《外汇动态》市场空头料将限制欧元/美元跌势

0939GMT---欧元兑美元的期权障碍在1.3300.趋势线脱离2010年低位1.3281.因此两者之间公司买盘增多且宏观基金了结获利.

由于大多数市场人士已对此有所预料并相应设立仓位,欧元/美元EUR=的下跌走势一直稳定有序.在1.3300到1.3000之间,每25个跳动点都整齐布设期权障碍,故这种走势可能持续.

鉴于周四是美国假日,即将到期的1.3400障碍期权可能有吸引力.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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