〔中港股市〕联袂走强,政策放松预期刺激空头进场回补

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
* 恒指收高0.4%,沪综指微升0.1%
* 政策放松预期刺激一些空头回补
* 策略师称,长线基金买入在港挂牌的中资地产股
* 两市成交值仍不大
路透香港11月24日电---香港股市周四收高并收在图表支撑位上方,针对技术面超卖股票的一波空头回补提振大盘,不过公用事业板块的强劲表现和低成交量暗示避险情绪仍高涨.
中国海外(0688.HK)领涨,受长线基金买盘推动;他们预料在周三公布的制造业数据逊于预期後,中国政府当局可能放松货币政策.
"一些长线基金今天开始买入中资地产股,市场憧憬政策将很快松动,"中金公司全球策略师洪灏指出.
恒生指数.HSI收升0.4%,报17,935.1点;该指数扭转上日大跌逾3%的颓势,但本周可能录得连续第四个周跌幅;恒指本月已累计下挫9.7%,10月则劲扬约13%.
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。