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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 18:23 BJT

〔中港股市〕联袂走强,政策放松预期刺激空头进场回补

* 恒指收高0.4%,沪综指微升0.1%

* 政策放松预期刺激一些空头回补

* 策略师称,长线基金买入在港挂牌的中资地产股

* 两市成交值仍不大

路透香港11月24日电---香港股市周四收高并收在图表支撑位上方,针对技术面超卖股票的一波空头回补提振大盘,不过公用事业板块的强劲表现和低成交量暗示避险情绪仍高涨.

中国海外(0688.HK)领涨,受长线基金买盘推动;他们预料在周三公布的制造业数据逊于预期後,中国政府当局可能放松货币政策.

"一些长线基金今天开始买入中资地产股,市场憧憬政策将很快松动,"中金公司全球策略师洪灏指出.

恒生指数.HSI收升0.4%,报17,935.1点;该指数扭转上日大跌逾3%的颓势,但本周可能录得连续第四个周跌幅;恒指本月已累计下挫9.7%,10月则劲扬约13%.

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