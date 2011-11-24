〔中港股市〕联袂走强,政策放松预期刺激空头进场回补

* 策略师称,长线基金买入在港挂牌的中资地产股

路透香港11月24日电---香港股市周四收高并收在图表支撑位上方,针对技术面超卖股票的一波空头回补提振大盘,不过公用事业板块的强劲表现和低成交量暗示避险情绪仍高涨.