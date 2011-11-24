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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 18:50 BJT

〔亚洲橡胶〕11月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月24日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

11月 249.3 10 -- --

12月 250.9 40 252.7 7

1月 253.0 24 -- --

2月 256.9 41 260.1 34

3月 260.0 830 263.4 27

4月 262.9 7088 266.0 740

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 田建华;审校 丁琦

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