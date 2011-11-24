〔欧洲个股〕Dexia银行正在动用紧急流动性工具--银行业消息人士

路透布鲁塞尔11月24日电---银行业消息人士周四透露,法国-比利时银行Dexia(DEXI.BR)正动用在比利时、法国、西班牙和意大利的紧急流动性工具,凸显该银行在筹措资金方面的困境.

该消息人士称,该银行正利用比利时央行的紧急援助工具,以及其分支机构所在的法国、西班牙和意大利各国央行的类似工具.

Dexia和比利时央行都拒绝置评.

消息人士并称,一旦法国、比利时和卢森堡在10月达成的900亿欧元(1,201.6亿美元)担保方案敲定,Dexia将试图再度从市场融资.(完)