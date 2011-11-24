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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 19:21 BJT

〔东南亚股市〕持平或小幅收高,马来西亚股市领涨

路透曼谷11月24日电---周四东南亚股市持稳至收高,因商品相关股在油价反弹下重拾部分升势,但因担忧全球经济体质,整体避险情绪仍高.

不过多数市场成交清淡.

德债标售遇冷,引发对欧债危机担忧,并冲击亚洲人气.

新加坡股市.FTSTI小幅收高0.2%,盘中稍早一度跌至六周低位.

其他市场震荡.印尼股市.JKSE收高0.2%;泰国股市.SETI小涨0.4%.尾盘买盘推升马来西亚股市.KLSE收在全天最高,上涨1%.

外资重回部分市场.汤森路透和证券交易所数据显示,马来西亚市场流入外资900万美元,菲律宾流入2,560万美元.

印尼和泰国股市报告外资分别流出2,200万和1,400万美元.

在新加坡上市的大宗商品公司金光衣业资源(GAGR.SI)上涨1.5%;马来西亚IOI Corporation Bhd(IOIB.KL)上涨1.6%;泰国PTT Global Chemical Pcl(PTTGC.BK)小涨0.4%.

1107GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2677.15 0.58 +0.02 -16.08 3190.04

马来西亚 .KLSE 1447.99 14.82 +1.03 -4.67 1518.91

泰国 .SETI 980.50 3.63 +0.37 -5.06 1032.76

印尼 .JKSE 3696.03 9.02 +0.24 -0.20 3703.51

菲律宾 .PSI 4237.65 -33.94 -0.79 +0.87 4201.14

越南 .VNI 381.78 -6.79 -1.75 -21.23 484.66

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(完)

--编译 田建华;审校 丁琦

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