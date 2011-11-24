〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至两周低位,受全球经济景气低迷冲击

路透新加坡11月24日电---马来西亚棕榈油期货周四跌至两周最低,受全球经济景气疲软打压.德国公债标售不佳加剧了对欧债危机深化的担忧.

周三德国公债标售的结果"惨不忍睹",引发市场担忧欧债危机开始威胁到德国,而欧元区两个最大经济体德法的领导人仍对长期的结构性解决方案争执不下.[ID:nCN1239674]

吉隆坡一外资经纪公司交易员称,"道琼工业指数下跌约200点,中国大连和芝加哥期货交易所(CBOT)市场亦下跌.所有外因都在打压棕榈油期货."

指标2月棕榈油期货FCPOc3收低1.7%,报每吨3,108马币(林吉特).盘中稍早期约一度跌至3,092马币,为11月10日以来最低.

总成交量为33,559口.

路透分析师王涛认为技术面依然偏空,预计棕榈油延续跌势至3,050马币,分析基于头肩顶形态和费波纳奇回档技术位.

行业消息人士预计马来西亚棕榈油11月1-25日出口为134万吨.船货调查机构公布的上个月同期的出口分别为137万吨和140万吨.

周五Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将公布正式出口数据.(完)